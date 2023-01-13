Посетивший Грузию россиянин раскрыл истинное отношение местных к русским

Блогер «Яндекс.Дзен» рассказал о хорошем отношении жителей Грузии к русским туристам

Отечественный турист, посетивший Грузию, рассказал об истинном отношении местных жителей к русским. Свое мнение он раскрыл в блоге «Путешествия по планете» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам автора публикации, грузины одинаково хорошо относятся ко всем иностранцам, включая россиян. «В Грузии русских, по ощущениям, сейчас живет процентов 15 от всего населения, а уж русскоговорящих так вообще практически каждый первый. Причем относятся все ко всем максимально дружелюбно: никто криво не посмотрит, будь ты русский, немец или индиец», — отметил он.

Блогер подчеркнул, что за несколько месяцев путешествия по Грузии не заметил ни одного проявления дискриминации. «Бывает, наоборот, гипертрофированная гостеприимность и всеобъемлющее желание накормить и напоить домашним вином, от чего зачастую приходится вежливо отказываться, — добавил он. — Так что отношение — оно всегда к человеку, а не его национальной принадлежности».

Россиянин признался, что всего один раз столкнулся с негативной реакцией на иностранцев со стороны местного жителя. «Знакомый грузин высказывался против приезжих индийцев, которые нарушают дисциплину, хулиганят и мусорят на улицах, — высказался молодой человек. — Но это всего лишь один момент: кто знает, может, шумные студенты из Индии и правда ему спать по ночам не дают».

Ранее еще один российский турист развенчал миф о том, как «страдают» уехавшие в Грузию русские. По словам молодого человека, переехавшие в Грузию россияне чувствуют себя хорошо, а грузины часто угощают туристов домашним вином и хинкали.