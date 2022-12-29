Уехавший в Грузию россиянин развенчал миф о «страданиях русских»

Российский путешественник Игорь Руднев опроверг высокие цены на жилье в Грузии

Российский путешественник развенчал распространившийся миф о том, как «страдают» уехавшие в Грузию русские. Своим мнением Игорь Руднев поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор публикации отметил, что смотрел YouTube и наткнулся на телевизионный сюжет, где герои после переезда в Грузию из России жалуются на тяжелую жизнь и высокие цены на жилье. Согласно сюжету, жилье в Батуми стоит 40 долларов (2876 рублей по нынешнему курсу) в день за небольшую комнату, а «сердобольные грузины иногда подкармливают по широте душевной» переехавших россиян.

«А теперь давайте расскажу, как на самом деле... В Грузии я нахожусь уже почти три месяца. А в Батуми как раз живет пара моих друзей. Платят за квартиру на верхнем этаже небоскреба с панорамными стеклами и видом на море 400 долларов (28 763 рубля по нынешнему курсу — прим. «Ленты.ру») в месяц», — поделился автор блога.

По словам мужчины, его друзья из Батуми чувствуют себя хорошо, а сам он выбрал для жизни небольшое горное село, где катается на сноуборде. Он обратил внимание, что на телевидении «всего в три раза "махнули" с ценой на жилье». При этом путешественник подтвердил, что грузины любят угощать приезжих хурмой, хинкали и домашним вином.

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