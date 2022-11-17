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16:08, 16 ноября 2022Путешествия

Россиянин сравнил Грузию с Арменией и выбрал лучшую страну для путешествий

Автор блога на «Яндекс.Дзен» заявил, что для длительных поездок лучше выбрать Грузию

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Российский турист, побывавший на отдыхе в Грузии и Армении, сравнил плюсы и минусы каждой страны и выбрал лучшую из них для долгосрочных поездок. Своим мнением он поделился в личном блоге «Путешествия по планете» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам молодого человека, приехать в Армению проще, но остаться на длительный срок — сложнее. Так, в Армению можно въехать по внутреннему российскому паспорту, а для пресечения границы с Грузией необходим загранпаспорт.

«Зато в Грузии можно находиться без виз и проблем целый год, а в Армении только полгода, — заявил автор блога. — В любом случае, не забываем про возможность сделать визаран в соседней стране. Скажем, в той же Турции».

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При этом россиянин отметил, что к отечественным туристам в обеих странах относятся одинаково хорошо. «Страшилки по поводу того, что русских тут не ждут, остаются страшилками, как бы сильно ни пытались их пропихивать по информационным каналам», — добавил он.

Также, по наблюдениям блогера, «усладить взор» красотами природы и архитектуры можно как в Грузии, так и в Армении. «Если важно море, то это однозначно Грузия: в Армении моря нет, — уточнил россиянин. — В качестве замены есть разве что озеро Севан, но все-таки озеро, пусть и большое, на море похоже не слишком».

Ранее российский путешественник побывал в Армении и назвал моменты, к которым нужно заранее подготовиться перед поездкой в республику бывшего СССР. В первую очередь блогер предупредил, что в Армении наличные деньги можно снять в любом банкомате, но только в национальной валюте, драмах. 

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Валентина Процкова
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