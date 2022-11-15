Побывавший в Армении россиянин поделился советами для комфортного путешествия

Автор блога на «Яндекс.Дзен» посоветовал менять валюту в крупных городах Армении

Российский путешественник побывал в Армении и назвал моменты, к которым нужно заранее подготовиться перед поездкой в республику бывшего СССР. Своими рекомендациями он поделился в блоге 2X2TRIP на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь блогер предупредил, что в Армении наличные деньги можно снять в любом банкомате, но только в национальной валюте, драмах. Комиссия, как правило, составляет один процент, а «курс чуть хуже, чем в обменниках». Также, по наблюдениям мужчины, банковские карты принимали везде, за исключением мелких лавок и магазинов.

«Обменять рубли можно в многочисленных обменных пунктах. Они есть в торговых центрах, супермаркетах, гостиницах, в аэропорту (здесь курс будет не самый выгодный). Нам обменные пункты попадались даже в аптеках. Правда, это касается только крупных городов, которых в Армении немного. Если ваш путь начался с Еревана или Гюмри, то основную сумму лучше поменять здесь» — дал еще один совет для комфортного путешествия автор блога.

По его словам, аренда машины на весь период путешествия по Армении обойдется дешевле, чем топливо для нее. Так, 92 бензин обойдется в 520 драм за литр (80 рублей), 95 — в 540 драм (82 рублей), дизельное топливо — в 630 драм (96 рублей), тогда как газ — 180 драм (28 рублей).

«Приобрести SIM карту можно в аэропорту, при пересечении КПП с Грузией и в офисах трех мобильных операторов: Viva- МТС, Beeline и UCOM. За все недолгое время пользования связь везде была хорошая, интернет тоже не подводил», — рассказал россиянин.

Ранее в октябре специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали Армению самой выгодной страной для оформления банковских карт платежных систем Visa и Mastercard. Так, «карточный тур» в среднем обойдется от 50 до 55 тысяч рублей на двоих без включенного в стоимость авиаперелета.