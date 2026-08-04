Кобахидзе: Оппозиция в Грузии стала русофобской по указанию внешних сил

Оппозиция в Грузии начала негативно относиться к России по указанию внешних сил. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«У граждан Грузии "без родины" больше болит сердце за Украину, чем за Грузию, потому что у них такая директива», — написал он.

Грузинский политик назвал чувства оппозиции страны фальшивыми. Кобахидзе отметил, что политическая оппозиция действует по приказу внешних сил. Он подчеркнул, что их родиной является не Грузия, а «глубинное государство».

Ранее стало известно, что россияне начали «отменять» Грузию после резонансного нападения на соотечественницу в отеле Кахетии. Сообщается, что жители разных регионов России призывают в соцсетях отказаться от поездок в эту страну и не спонсировать ее туристическую отрасль.