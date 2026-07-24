Россияне начали «отменять» Грузию после нападения на соотечественницу в этой стране

Россияне начали отказываться от поездок в Грузию после нападения на соотечественницу

Россияне начали «отменять» Грузию после резонансного нападения на соотечественницу в отеле Кахетии. Об этом сообщает Baza.

Жители разных регионов России призывают в соцсетях отказаться от поездок в эту страну и не спонсировать ее туристическую отрасль. Кроме того, юзеры делятся историями о русофобии, с которой они сталкивались во время отдыха в Грузии. По их словам, в неприятные ситуации попадали не только россияне, но и русскоговорящие граждане других стран.

Как пишет издание, некоторые российские турагенты перестали принимать заявки на организацию поездок в Грузию. В качестве альтернативы туристам предлагают Армению или внутренние направления. Сотни соотечественников, планировавших самостоятельные путешествия, тоже меняют свои планы.

Ранее сообщалось, что россияне оказались главными спонсорами туризма Грузии. За первые шесть месяцев 2026 года они потратили во время поездок туда почти 387 миллионов долларов.

