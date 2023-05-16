В ЕС выразили сожаление из-за возобновления авиасообщения Грузии и России

Представитель ЕС Стано: Брюссель сожалеет о решении Грузии возобновить авиасообщение с РФ

Брюссель сожалеет о решении Грузии возобновить авиасообщение с Россией, этот шаг вызывает опасения за курс интеграции Тбилиси в европейское экономическое и политическое пространство. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает РИА Новости.

«Мы сожалеем о решении Грузии возобновить [авиасообщение] с Россией после решения РФ снять запрет на авиаперелеты… ЕС и ряд партнеров ввели санкции против российского авиасектора, мы не разрешаем полеты в, из и над Россией. Это последнее решение грузинских властей вызывает опасения за европейский путь Грузии», — заявил он.

Ранее Стано заявил, что Брюссель призывает Грузию не пускать в страну российские самолеты. ЕС, отметил он, призывает Грузию присоединиться к санкциям против России, в том числе в области авиации, а также быть внимательнее в вопросе их обхода.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указы, которые облегчат туристические поездки между Россией и Грузией. Глава государства снял запрет на прямое авиасообщение между странами, а также отменил визы для граждан Грузии с 15 мая.