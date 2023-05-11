ЕС призвал Грузию не пускать в страну российские самолеты

Представитель ЕС Стано призвал Грузию не возобновлять авиасообщение с Россией

Евросоюз (ЕС) призывает Грузию не пускать в страну российские самолеты. Об этом заявил официальный представитель ЕС Петер Стано, передает РИА Новости.

«Мы, конечно, приняли к сведению решение российских властей снять запрет на авиаполеты с Грузией. В этом контексте мы хотели бы напомнить, что в связи с незаконной агрессией России против Украины ЕС и ряд международных партнеров ввели санкции против российского авиационного сектора. И мы не разрешаем полеты из, в и через Россию», — заявил Стано.

ЕС, отметил он, призывает Грузию присоединиться к санкциям против России, в том числе в области авиации, а также быть внимательными в вопросе их обхода. Кроме того, Стано призвал не пускать в страну «небезопасные российские самолеты».

10 мая президент России подписал указы, которые облегчат туристические поездки между Россией и Грузией. Глава государства снял запрет на прямое авиасообщение между странами, а также отменил визы для граждан Грузии с 15 мая.