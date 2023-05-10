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14:40, 10 мая 2023Путешествия

Путин снял запрет на полеты в Грузию. Когда туристам ждать возобновления прямых рейсов?

Путин отменил визы для граждан Грузии и снял запрет на полеты российских авиакомпаний

Фото: Mostafa Meraji / Unsplash

Президент России Владимир Путин подписал указы, облегчающие туристические поездки между Россией и Грузией. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Гражданам Грузии не понадобится виза для въезда в Россию

В указе, подписанном 10 мая, президент отменил визовый режим для граждан Грузии в Россию. Таким образом, с 15 мая грузины смогут пересекать границу без оформления визы и оставаться в стране до 90 дней.

Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, решения Путина «идут в русле подхода Москвы об облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии».

Кроме того, МИД России отменил рекомендацию для россиян воздерживаться от поездок в Грузию. Однако Захарова подчеркнула, что при планировании отпуска в республике следует проявлять осмотрительность и учитывать аспекты безопасности.

Отменен запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию

Также своим указом Путин снял ограничения на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Таким образом, запрет на воздушные перевозки, действовавший с 8 июля 2019 года, утратил свою силу.

Вполне возможно, что в течение месяца могут появиться первые рейсы в Грузию. Благодаря тому, что появляются дополнительные возможности поездок в страну, спрос на это перспективное направление будет очень высоким

вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)Юрий Барзыкин

При этом в Минтрансе России сообщили, что подготовка к запуску авиасообщения уже началась. По данным ведомства, российские авиакомпании смогут ежедневно выполнять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией отмену визового режима со стороны России. Она подчеркнула, что считает этот шаг неприемлемым.

Туристические поездки могут возобновиться уже к концу мая

Согласно данным ассоциации туроператоров России (АТОР), первые рейсы в Грузию могут быть осуществлены уже в конце мая, поскольку спрос в этом направлении есть. Таким мнением поделился гедиректор компании Space Travel Артур Мурадян, отметив, что увидеть прямые рейсы вполне реально в ближайшие месяцы при условии, что со стороны Грузии не появится сложно выполнимых требований.

Аналогичное заявление в беседе с «Лентой.ру» сделал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Вполне возможно, что в течение месяца могут появиться первые рейсы в Грузию. Благодаря тому, что появляются дополнительные возможности поездок в страну, спрос на это перспективное направление будет очень высоким

вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)Юрий Барзыкин

Кроме того, спикер отметил, что возвращение авиаперевозок в Грузию не окажет сильного влияния на туристический спрос по России. Объемы несопоставимы. В 2023 году ожидается, что 65 миллионов туристов будут отдыхать внутри России, как в допандемийный период.

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Зарина ДзагоеваПолина Дерр
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