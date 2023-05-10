В Грузии отреагировали на упразднение Россией визового режима

Президент Грузии Зурабишвили назвала неприемлемым упразднение Россией визового режима

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на упразднение Россией визового режима с республикой, назвав подобный шаг провокацией. Об этом она высказалась на своей странице в Twitter.

По мнению главы государства, упразднение российской стороной визового режима для граждан Грузии является неприемлемым, в частности, из-за ситуации на Украине.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила восстановление авиасообщения с Грузией и введение безвизового режима для граждан республики. Она отметила, что подобные решения направлены на облегчение условий контактов и взаимодействия между жителями обеих стран, несмотря на отсутствие дипломатических отношений.