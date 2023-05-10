В МИД объяснили возобновление авиасообщения с Грузией

Захарова объяснила введение безвизового режима и возобновление авиасообщения с Грузией

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова объяснила восстановление авиасообщения с Грузией, а также введение безвизового режима для граждан республики при краткосрочных поездках в Россию. Текст комментария дипломата приводится на официальном сайте МИД России.

По ее словам, эти решения идут в русле принципиального подхода Москвы по облегчению условий контактов и взаимодействия между гражданами стран, несмотря на отсутствие дипломатических отношений.

Ранее президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для отечественных авиакомпаний. Кроме того, согласно указу президента, будут возобновлены продажи туров в Грузию.