Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:23, 10 мая 2023Бывший СССР

В МИД объяснили возобновление авиасообщения с Грузией

Захарова объяснила введение безвизового режима и возобновление авиасообщения с Грузией

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова объяснила восстановление авиасообщения с Грузией, а также введение безвизового режима для граждан республики при краткосрочных поездках в Россию. Текст комментария дипломата приводится на официальном сайте МИД России.

По ее словам, эти решения идут в русле принципиального подхода Москвы по облегчению условий контактов и взаимодействия между гражданами стран, несмотря на отсутствие дипломатических отношений.

Ранее президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для отечественных авиакомпаний. Кроме того, согласно указу президента, будут возобновлены продажи туров в Грузию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Россия решила денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Что это значит?
В Госдуме оценили скандал с георгиевскими лентами на чемпионате мира по дзюдо
Умер актер из сериала «Доктор Кто» Терренс Хардиман
Минтранс сообщил о подготовке авиакомпаний РФ к возобновлению полетов в Грузию
Российский посол вызван в МИД Польши
Жена Дмитрия Тарасова сделала пластику груди и описала ее фразой «будто родила»
В Кремле отреагировали на переименование Польшей Калининграда в Крулевец
Избитая отцом поленом по голове двухлетняя девочка умерла в российской больнице
В Молдавии назвали запрет георгиевских лент проявлением демократии
Появилось видео с места смертельного пожара в московской многоэтажке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.