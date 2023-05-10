Минтранс сообщил о подготовке авиакомпаний РФ к возобновлению полетов в Грузию

Минтранс: авиакомпании РФ смогут летать в Грузию только на отечественных самолетах

Министерство транспорта России сообщило о подготовке отечественных авиакомпаний к восстановлению авиасообщения с Грузией. Об этом в среду, 10 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

По информации Минтранса, возобновление полетов в Грузию намечено на ближайшее время. Прямые рейсы по маршруту Москва — Тбилиси — Москва будут выполняться российскими перевозчиками семь раз в неделю.

При этом в пресс-службе ведомства уточнили, что авиакомпании РФ смогут летать в Грузию только на отечественных самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).