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13:17, 10 мая 2023Путешествия

МИД отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию

МИД России 10 мая отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

МИД России отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию. Соответствующее заявление официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой опубликовано в понедельник, 10 мая, на сайте министерства.

«Вместе с тем при посещении этой страны следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность», — говорится в сообщении.

Захарова также прокомментировала указ президента России о возобновлении авиасообщения с Грузией и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан этого государства в Россию. По ее словам, такое решение облегчит условия контактов между гражданами двух стран, несмотря на отсутствие дипломатических отношений.

Ранее стало известно, что Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии. Теперь прибывающим в РФ на срок до 90 дней туристам из Грузии больше не придется оформлять визы. Кроме того, глава государства снял запрет на полеты в Грузию для отечественных авиакомпаний.

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Зарина Дзагоева
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