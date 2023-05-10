МИД отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию

МИД России 10 мая отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию

МИД России отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию. Соответствующее заявление официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой опубликовано в понедельник, 10 мая, на сайте министерства.

«Вместе с тем при посещении этой страны следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность», — говорится в сообщении.

Захарова также прокомментировала указ президента России о возобновлении авиасообщения с Грузией и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан этого государства в Россию. По ее словам, такое решение облегчит условия контактов между гражданами двух стран, несмотря на отсутствие дипломатических отношений.

Ранее стало известно, что Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии. Теперь прибывающим в РФ на срок до 90 дней туристам из Грузии больше не придется оформлять визы. Кроме того, глава государства снял запрет на полеты в Грузию для отечественных авиакомпаний.