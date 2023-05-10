Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:17, 10 мая 2023Бывший СССР

Президент Грузии призвала обсудить визовый режим для россиян

Президент Грузии Зурабишвили призвала созвать Совбез, чтобы обсудить визы для россиян

Фото: Сандро Шаманидзе / Коммерсантъ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти страны созвать заседание Совета безопасности, чтобы рассмотреть вопрос введения «трехмесячных» виз для россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для отечественных авиакомпаний, а также отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии.

По мнению Зурабишвили, такой шаг неприемлем, в частности, из-за ситуации на Украине. Она также назвала упразднение визового режима провокацией со стороны Москвы.

«Я не раз требовала, и сейчас уже точно настало время, чтобы собрался Совет безопасности и рассмотрел введение трехмесячных виз (для граждан России — прим. «Ленты.ру»), которые необходимы исходя из наших внутренних вызовов», — заявила президент Грузии.

Кроме того, Зурабишвили считает, что отмена визового режима для граждан Грузии со стороны России вызовет напряжение между политическими силами республики. При этом она исключила какие-либо волнения в обществе по этому поводу.

По словам официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, решения российских властей направлены на облегчение условий контактов между жителями обеих стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин снял запрет на полеты в Грузию. Когда туристам ждать возобновления прямых рейсов?
В Турции оценили вероятность второго тура президентских выборов
Медведев отреагировал на переименование Польшей Калининграда в Крулевец
В Польше раскрыли сумму изъятых у посольства России средств
В Челябинске отреагировали на возмутившую депутата серию «Гриффинов» о городе
Глава Федерации дзюдо России объяснил скандал с георгиевскими лентами на ЧМ
Москвичи признались в нехватке денег для обновления своего гардероба
В России ответили на решение Польши переименовать Калининград
Россиянина задержали за тайную съемку девушек в примерочных в торговом центре
Президент Грузии призвала обсудить визовый режим для россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.