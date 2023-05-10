Президент Грузии призвала обсудить визовый режим для россиян

Президент Грузии Зурабишвили призвала созвать Совбез, чтобы обсудить визы для россиян

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти страны созвать заседание Совета безопасности, чтобы рассмотреть вопрос введения «трехмесячных» виз для россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для отечественных авиакомпаний, а также отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии.

По мнению Зурабишвили, такой шаг неприемлем, в частности, из-за ситуации на Украине. Она также назвала упразднение визового режима провокацией со стороны Москвы.

«Я не раз требовала, и сейчас уже точно настало время, чтобы собрался Совет безопасности и рассмотрел введение трехмесячных виз (для граждан России — прим. «Ленты.ру»), которые необходимы исходя из наших внутренних вызовов», — заявила президент Грузии.

Кроме того, Зурабишвили считает, что отмена визового режима для граждан Грузии со стороны России вызовет напряжение между политическими силами республики. При этом она исключила какие-либо волнения в обществе по этому поводу.

По словам официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, решения российских властей направлены на облегчение условий контактов между жителями обеих стран.