Россия отменила визовый режим для грузин

Указ Путина об отмене визового режима для граждан Грузии вступил в силу

Россия отменила визовый режим для граждан Грузии. Об этом свидетельствует указ российского лидера Владимира Путина, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что решение вступило в силу 15 мая. Теперь туристам из Грузии, прибывающим в Россию на срок до 90 дней, больше не придется оформлять визы.

При этом уточняется, что необходимость получать разрешение на въезд сохраняется для грузин, прибывающих на территорию России для образовательных целей или на заработки, а также для тех, кто собирается находиться в стране более 90 календарных дней.

10 мая стало известно о снятии Путиным введенного в 2019 году запрета для российских авиаперевозчиков на полеты в Грузию. МИД России, в свою очередь, также отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в республику, однако рекомендовал соотечественникам проявлять осмотрительность и осторожность в стране.