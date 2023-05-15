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10:28, 15 мая 2023Путешествия

Россия отменила визовый режим для грузин

Указ Путина об отмене визового режима для граждан Грузии вступил в силу

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Россия отменила визовый режим для граждан Грузии. Об этом свидетельствует указ российского лидера Владимира Путина, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что решение вступило в силу 15 мая. Теперь туристам из Грузии, прибывающим в Россию на срок до 90 дней, больше не придется оформлять визы.

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При этом уточняется, что необходимость получать разрешение на въезд сохраняется для грузин, прибывающих на территорию России для образовательных целей или на заработки, а также для тех, кто собирается находиться в стране более 90 календарных дней.

10 мая стало известно о снятии Путиным введенного в 2019 году запрета для российских авиаперевозчиков на полеты в Грузию. МИД России, в свою очередь, также отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в республику, однако рекомендовал соотечественникам проявлять осмотрительность и осторожность в стране.

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Фариза Бацазова
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