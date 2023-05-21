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13:16, 21 мая 2023Бывший СССР

В Грузии назвали лицемерами протестующих против авиасообщения с Россией

Мэр Тбилиси Каладзе назвал лицемерами протестующих против прямого авиасообщения с Россией

Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Мэр Тбилиси Каха Каладзе поддержал решение о восстановлении авиасообщения Грузии и России и высказался о тех, кто выступил против этой инициативы. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Мэр грузинской столицы назвал лицемерами протестующих против авиасообщения. Ранее он заявлял, что такое решение идет только на пользу экономическому прогрессу и развитию Грузии.

«Что плохого в том, что есть прямые рейсы, если человек спокойно въезжал в Грузию через Ереван или другую страну? В РФ проживает много грузин, если у них будет возможность приехать напрямую, что в этом плохого?» — сказал Каладзе.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указы, которые облегчат туристические поездки между Россией и Грузией. Глава государства снял запрет на прямое авиасообщение между странами, а также отменил визы для граждан Грузии с 15 мая. Данное решение вызвало протесты в Грузии.

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Варвара Кошечкина
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