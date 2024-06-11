В Грузии начали готовиться к восстановлению дипотношений с Россией спустя 16 лет

В Грузии заявили о начале подготовки к восстановлению дипотношений с РФ

Партия «Грузинская мечта» начала подготовку к восстановлению дипломатических отношений с Россией спустя 16 лет. Об этом сообщает телеканал Mtavari.

Грузия разорвала дипотношения с РФ 3 сентября 2008 года, после признания Москвой Южной Осетии и Абхазии.

Источники телеканала подтвердили, что правительства двух стран активно работают над этим вопросом, уже начался отбор сотрудников для посольства Грузии в Москве.

В материале отмечается, что первыми об открытии посольства заговорили представители диаспор и деловых кругов. «Грузинская мечта» официально не подтверждает сообщения об открытии посольства в России.

«Руководители грузинского правительства, которые делают все более серьезные шаги навстречу Кремлю, называют необоснованным распространение какой-либо информации об открытии посольства в Москве», — сообщает телеканал.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси ведет прагматичную и принципиальную политику в отношении Москвы.