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22:41, 11 июня 2024Бывший СССР

В Грузии начали готовиться к восстановлению дипотношений с Россией спустя 16 лет

В Грузии заявили о начале подготовки к восстановлению дипотношений с РФ

Фото: Unsplash.com

Партия «Грузинская мечта» начала подготовку к восстановлению дипломатических отношений с Россией спустя 16 лет. Об этом сообщает телеканал Mtavari.

Грузия разорвала дипотношения с РФ 3 сентября 2008 года, после признания Москвой Южной Осетии и Абхазии.

Источники телеканала подтвердили, что правительства двух стран активно работают над этим вопросом, уже начался отбор сотрудников для посольства Грузии в Москве.

В материале отмечается, что первыми об открытии посольства заговорили представители диаспор и деловых кругов. «Грузинская мечта» официально не подтверждает сообщения об открытии посольства в России.

«Руководители грузинского правительства, которые делают все более серьезные шаги навстречу Кремлю, называют необоснованным распространение какой-либо информации об открытии посольства в Москве», — сообщает телеканал.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси ведет прагматичную и принципиальную политику в отношении Москвы.

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      Марина Совина
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