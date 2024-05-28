Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:20, 28 мая 2024Бывший СССР

В Грузии прокомментировали отношения с Россией

Премьер Грузии Кобахидзе: Тбилиси ведет прагматичную политику в отношении Москвы

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Тбилиси ведет прагматичную и принципиальную политику в отношении Москвы. Так отношения Грузии с Россией прокомментировал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции, передает ТАСС.

«У нас прагматичная политика. Вместе с тем эта политика является принципиальной», — сказал он.

В ходе пресс-конференции Кобахидзе также заявил, что принятый парламентом Грузии закон «О прозрачности иностранного влияния», также известный как закон об иноагентах, улучшит условия вступления страны в ЕС. Кроме того, он отметил, что принятие закона укрепит суверенитет республики.

Во вторник, 28 мая, парламент Грузии преодолел вето президента республики Саломе Зурабишвили на закон об иностранных агентах. Как свидетельствуют итоги голосования, решение принято большинством голосов депутатов. Законопроект будет принят в его изначальной редакции.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал легитимного правителя Украины. И предположил, когда там сменится власть

      Российские военные освободили военнослужащих Чада из плена исламистов

      Девушка назвала неожиданную причину отмены свадьбы

      Игравший во Франции российский футболист дал совет Сафонову

      55-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике

      Полковник рассказал об использовании МиГ-29 ВСУ

      В Грузии прокомментировали отношения с Россией

      Риелтор спрогнозировала будущее рынка недвижимости летом 2024 года

      Макрон прокомментировал разрешение Украины на присутствие французских военных

      Звезда «Уральских пельменей» получил шрамы на выступлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше