В Грузии прокомментировали отношения с Россией

Премьер Грузии Кобахидзе: Тбилиси ведет прагматичную политику в отношении Москвы

Тбилиси ведет прагматичную и принципиальную политику в отношении Москвы. Так отношения Грузии с Россией прокомментировал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции, передает ТАСС.

«У нас прагматичная политика. Вместе с тем эта политика является принципиальной», — сказал он.

В ходе пресс-конференции Кобахидзе также заявил, что принятый парламентом Грузии закон «О прозрачности иностранного влияния», также известный как закон об иноагентах, улучшит условия вступления страны в ЕС. Кроме того, он отметил, что принятие закона укрепит суверенитет республики.

Во вторник, 28 мая, парламент Грузии преодолел вето президента республики Саломе Зурабишвили на закон об иностранных агентах. Как свидетельствуют итоги голосования, решение принято большинством голосов депутатов. Законопроект будет принят в его изначальной редакции.