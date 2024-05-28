В Грузии депутата облили водой за критику закона об иноагентах

В Грузии оппозиционного депутата облили водой за критику закона об иноагентах

Оппозиционного депутата грузинского парламента Георгия Вашадзе облили водой в ходе выступления, в котором он критиковал скандальный закон «О прозрачности иностранного влияния», также известный как закон об иноагентах. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Оппозиционного депутата Георгия Вашадзе облили водой во время критики закона об иноагентах на заседании парламента Грузии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несогласие с представителем грузинской оппозиции выразила депутат от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ирма Заврадашвили.

Во вторник, 28 мая, парламент Грузии преодолел вето президента республики Саломе Зурабишвили на закон об иностранных агентах. Как свидетельствуют итого голосования, решение принято большинством голосов депутатов. Законопроект будет принят в его изначальной редакции.