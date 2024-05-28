Парламент Грузии преодолел вето на закон об иноагентах

Парламент Грузии преодолел вето президента Зурабишвили на закон об иноагентах

Парламент Грузии преодолел вето президента республики Саломе Зурабишвили на закон об иностранных агентах, сообщает ТАСС.

Как свидетельствуют итоги голосования, решение принято большинством голосов депутатов. Законопроект будет принят в его изначальной редакции. Перед принятием решения в парламенте в течение трех часов продолжалось обсуждение закона с участием всех политических сил республики.

14 мая парламент Грузии принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Закон подвергся критике как на Западе, так и внутри страны. 18 мая президент республики Зурабишвили наложила на него вето.

В ответ премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал закон об иноагентах гарантией мира и заявил, что парламент преодолеет вето.

Ранее Европейский союз (ЕС) начал разработку ответа на окончательное принятие Грузией закона об иноагентах.