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18:06, 28 мая 2024Бывший СССР

Парламент Грузии преодолел вето на закон об иноагентах

Парламент Грузии преодолел вето президента Зурабишвили на закон об иноагентах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Парламент Грузии преодолел вето президента республики Саломе Зурабишвили на закон об иностранных агентах, сообщает ТАСС.

Как свидетельствуют итоги голосования, решение принято большинством голосов депутатов. Законопроект будет принят в его изначальной редакции. Перед принятием решения в парламенте в течение трех часов продолжалось обсуждение закона с участием всех политических сил республики.

14 мая парламент Грузии принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Закон подвергся критике как на Западе, так и внутри страны. 18 мая президент республики Зурабишвили наложила на него вето.

В ответ премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал закон об иноагентах гарантией мира и заявил, что парламент преодолеет вето.

Ранее Европейский союз (ЕС) начал разработку ответа на окончательное принятие Грузией закона об иноагентах.

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      Глеб Палехов
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