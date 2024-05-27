В ЕС начали обсуждать ответ на принятие Грузией закона об иноагентах

Боррель: ЕС начал разработку ответа на принятие Грузией закона об иноагентах

Европейский союз (ЕС) начал разработку ответа на возможное окончательное принятие Грузией закона об иноагентах. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС, его слова передает ТАСС.

«Мы начали обсуждать самый уместный ответ ЕС на возможное принятие Грузией закона об иноагентах», — сообщил политик.

Он также призвал страны сообщества «быть всегда готовыми» реагировать на кризисы и принимать меры каждый раз, когда случаются события, «противоречащие ценностям ЕС не только в Грузии, но и во всем мире».

15 мая Боррель и Европейская комиссия (ЕК) призвали Грузию отказаться от закона об иноагентах, отметив, что он может помешать стране интегрироваться в Евросоюз.