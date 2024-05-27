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19:48, 27 мая 2024Мир

В ЕС начали обсуждать ответ на принятие Грузией закона об иноагентах

Боррель: ЕС начал разработку ответа на принятие Грузией закона об иноагентах

Фото: Shakh Aivazov / AP

Европейский союз (ЕС) начал разработку ответа на возможное окончательное принятие Грузией закона об иноагентах. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС, его слова передает ТАСС.

«Мы начали обсуждать самый уместный ответ ЕС на возможное принятие Грузией закона об иноагентах», — сообщил политик.

Он также призвал страны сообщества «быть всегда готовыми» реагировать на кризисы и принимать меры каждый раз, когда случаются события, «противоречащие ценностям ЕС не только в Грузии, но и во всем мире».

15 мая Боррель и Европейская комиссия (ЕК) призвали Грузию отказаться от закона об иноагентах, отметив, что он может помешать стране интегрироваться в Евросоюз.

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      Дарья Устьянцева
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