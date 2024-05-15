Евросоюз призвал Грузию отказаться от закона об иноагентах

Боррель: закон об иноагентах помешает интеграции Грузии в Евросоюз

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и Еврокомиссия призвали Грузию отказаться от закона об иноагентах, отметив, что он может помешать стране интегрироваться в ЕС, передает ТАСС.

«Принятие этого закона негативно сказывается на продвижении Грузии по пути вступления в ЕС. (...) Мы призываем власти Грузии отказаться от закона», — указано в заявлении Борреля.

В сообщении отмечается, что ЕС поддерживает тех граждан Грузии, которые «стремятся к европейскому будущему», а власти страны призывает «подтвердить свою приверженность» вступлению в ЕС и продвигать необходимые реформы.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что принятие парламентом Грузии закона об иностранных агентах закроет стране путь в ЕС и НАТО. Он отметил, что у грузинского правительства еще есть возможность отозвать законопроект.

