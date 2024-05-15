Литва пригрозила Грузии последствиями закона об иноагентах

Глава МИД Литвы Ландсбергис: закон об иноагентах закроет Грузии путь в ЕС и НАТО

Принятие парламентом Грузии закона об иностранных агентах закроет стране путь в ЕС и НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в своем Telegram-канале.

Ландсбергис выступил с заявлением на пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Он отметил, что у грузинского правительства еще есть возможность отозвать законопроект.

«Позвольте мне быть предельно ясным: принятие закона об иноагентах остановит дальнейший прогресс Грузии в ЕС и НАТО», — заявил глава МИД Литвы. Он подчеркнул, что ответственность за это будет на правительстве Грузии. Дипломат понадеялся, что Зурабишвили наложит вето на законопроект.

Ранее Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон об иноагентах, принятый парламентом Грузии в окончательном чтении.