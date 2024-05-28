В Грузии назвали последствия принятия закона об иноагентах

Премьер Грузии: принятие закона об иноагентах улучшит условия вступления в ЕС

Принятый парламентом Грузии закон «О прозрачности иностранного влияния», также известный как закон об иноагентах, улучшит условия вступления страны в ЕС. Такое последствие принятия закона назвал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

По его словам, к 2030 году Грузия будет готова вступить в ЕС лучше, чем все прочие страны-кандидаты. «Грузия с честью, независимостью, свободой и с суверенитетом станет членом Евросоюза», — подчеркнул он.

Кроме того, Кобахидзе отметил, что принятие закона об иноагентах укрепит суверенитет республики.

Во вторник, 28 мая, парламент Грузии преодолел вето президента республики Саломе Зурабишвили на закон об иностранных агентах. Как свидетельствуют итоги голосования, решение принято большинством голосов депутатов. Законопроект будет принят в его изначальной редакции.