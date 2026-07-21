Кабан стал моделью в России и прошелся «от бедра» по подиуму посреди леса

Кабан-модель, прошедший «от бедра» по подиуму посреди леса, попал на видео в Приморье

Кабан очень грациозно прошел мимо камеры в Приморье и неожиданно прославился в сети, став «лесной моделью». Запись с ним появилась в Telegram-канале Svodka25.

В фотоловушку попал момент, как кабан остановился справа от камеры, расправился и гордо приподнял мохнатую голову, словно лошадь. Затем с высоко задранным пятачком он пошел «от бедра» по мелководью лесной реки, как ходят настоящие модели по подиуму. При этом он смотрел вперед.

Удачно попав в центр объектива посреди леса, кабан вновь остановился. Он посмотрел на фотоловушку, затем — вниз. После этого он повторил модельный трюк. Успев даже что-то вынюхать, кабан в завершение профессиональной съемки не спеша пошел дальше.

После такой грациозной походки животное стало «лесной моделью». В заключение Svodka25 также пояснила, чем «дикая хрюшка» отличается от домашней свиньи. «Кабан обладает более коротким и плотным телом, толстыми и высокими ногами. Его вес может достигать 260 килограммов и более», — сказано в сообщении канала.

Ранее стало известно, что в Приморье кабаны стали работать таксистами для ворон. Уникальная «пассажирская перевозка» попала на видео.