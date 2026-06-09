В России вороны стали ездить по лесу на кабанах

В Приморье кабаны стали работать таксистами для ворон

В Приморье заметили кабанов, которые стали работать таксистами для ворон. Пассажирские перевозки попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

Вороны нашли необычный способ передвижения — они объезжают лес верхом на спинах диких кабанов. Пока кабаны сосредоточенно роют землю в поисках корма, птицы садятся им на спину и деловито выдергивают из шерсти клочки для утепления гнезд, попутно склевывая клещей, комаров и других насекомых. В итоге кабаны получают бесплатный груминг, а вороны — стройматериалы и корм.

Такое сотрудничество — редкий пример симбиоза, где оба вида извлекают выгоду, не мешая друг другу.

Ранее в лесах Амурской области фотоловушка сняла редкие кадры необычной «вечеринки». В Сковородинском округе медведь и кабан устроили совместный ужин у одной кучи зерна и, похоже, прекрасно поладили.