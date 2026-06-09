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21:04, 9 июня 2026Моя страна

В России вороны стали ездить по лесу на кабанах

В Приморье кабаны стали работать таксистами для ворон
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Приморье заметили кабанов, которые стали работать таксистами для ворон. Пассажирские перевозки попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

Вороны нашли необычный способ передвижения — они объезжают лес верхом на спинах диких кабанов. Пока кабаны сосредоточенно роют землю в поисках корма, птицы садятся им на спину и деловито выдергивают из шерсти клочки для утепления гнезд, попутно склевывая клещей, комаров и других насекомых. В итоге кабаны получают бесплатный груминг, а вороны — стройматериалы и корм.

Такое сотрудничество — редкий пример симбиоза, где оба вида извлекают выгоду, не мешая друг другу.

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