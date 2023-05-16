Госдеп отреагировал на восстановление авиасообщения между Россией и Грузией

Госдеп США обеспокоился восстановлением прямого авиасообщения между Россией и Грузией

Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель отреагировал на восстановление авиасообщения между Россией и Грузией. Его слова передает РИА Новости.

«Если прямые авиарейсы будут совершаться между Россией и Грузией, это вызовет нарастающую обеспокоенность», — сказал Патель. По его словам, беспокоиться будут не только США и другие западные страны, но и работающие в Грузии компании в том случае, если грузинские аэропорты «обслуживают воздушные суда, подпадающие под экспортно-импортные ограничения».

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано выразил сожаление в связи с решением Грузии возобновить авиасообщение с Россией. По его словам, этот шаг вызывает опасения за курс интеграции страны в европейское экономическое и политическое пространство.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указы, которые облегчат туристические поездки между Россией и Грузией. Глава государства снял запрет на прямое авиасообщение между странами, а также отменил визы для граждан Грузии с 15 мая.