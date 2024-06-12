Восстановление дипотношений между Россией и Грузией сочли вопросом времени

BRIEF: восстановление дипотношений между РФ и Грузией является вопросом времени

Восстановление дипломатических отношений между Россией и Грузией после 16-летнего перерыва является вопросом времени, об этом сообщает Telegram-канал BRIEF со ссылкой на источник в грузинских дипломатических кругах.

Собеседник канала считает, что со временем посольства Грузии и России в Москве и Тбилиси будут открыты. Аналогичного мнения придерживается источник в посольстве Швейцарии в Тбилиси, где существует секция интересов Российской Федерации.

Ранее телеканал Mtavari сообщил, что партия «Грузинская мечта» начала подготовку к восстановлению дипломатических отношений с Россией. Грузия разорвала дипотношения с РФ 3 сентября 2008 года, после признания Москвой Южной Осетии и Абхазии.

