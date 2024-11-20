Экс-президент Абхазии Бжания объяснил свое решение об оставке

Бжания: решение об отставке связано с предотвращением кровопролития в Абхазии

Экс-президент Абхазии Аслан Бжания объяснил свое решение уйти в отставку предотвращением кровопролития. Об этом он рассказал в интервью Пятому каналу.

По его словам, ситуация во время протестов оппозиции была тяжелой. «Такого рода действия могли привести к тому, что у какой-то из сторон не выдержали нервы», — рассказал Бжания.

Он добавил, что у многих людей в республике есть оружие, которое могло бы быть использовано во время столкновений власти и оппозиции. Кроме того, свои действия он объяснил нормами конституции республики.

Ранее парламент Абхазии принял отставку Аслана Бжании. Решение о его отставке поддержали 28 депутатов парламента страны.