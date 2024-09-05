Россия приостановила соцвыплаты в Абхазии. Какие обязательства перед Москвой не выполнил Сухум?

Лавров назвал остановку соцвыплат в Абхазии выполнением договоренностей

В среду, 4 сентября, стало известно, что Москва приостановила социальные выплаты в Абхазии. На следующий день глава МИД России Сергей Лавров объяснил, что это является выполнением достигнутых между странами договоренностей.

Я бы не называл это обострением... Это выполнение достигнутых договоренностей Сергей Лавров Министр иностранных дел России

По словам главы российского МИД, у Москвы и Сухума есть определенные обязательства друг перед другом. Он также отметил, что сейчас речь идет о соблюдении их баланса и добавил, что в Сухуме это понимают. Лавров также сообщил, что уже пригласил в Россию главу абхазского МИД Сергея Шамбу и выразил уверенность, что встречу удастся организовать в ближайшее время.

Сергей Лавров Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В свою очередь Шамба сообщил, что республику ожидают и другие последствия неисполнения обязательств перед Россией. В частности, осенью и зимой российская сторона будет поставлять Абхазии электроэнергию на коммерческой основе.

Кроме того, до 20 сентября Москва должна получить информацию о депутатах абхазского Народного собрания и лидерах абхазской оппозиции с российским гражданством, которые действуют «в ущерб интересам Российской Федерации и развитию российско-абхазских отношений», чтобы рассмотреть вопрос о лишении их гражданства.

Из-за чего могли возникнуть претензии со стороны Москвы

В числе обязательств Абхазии перед Россией было открытие рынка недвижимости для граждан РФ. Запрет на торговлю с иностранцами в данной сфере был введен еще во времена первого президента страны Владислава Ардзинба. После него власти республики неоднократно пытались ослабить ограничения в данной сфере, но все подобные действия встречали сопротивление со стороны населения и оппозиции.

Одной из попыток открыть рынок недвижимости для иностранцев стал внесенный в парламент в июле 2024 года законопроект, который предусматривал строительство в восточных районах Абхазии апартаментов на продажу иностранным гражданам. В ответ на попытки принять данный закон оппозиция организовала массовые протесты, из-за которых власти были вынуждены отозвать документ.

Несмотря на заложенный в законопроекте запрет на участие иностранцев в политической жизни республики, представители оппозиции опасаются, что жители соседних государств смогут его обойти. В частности, представители оппозиции подозревают, что появление большого числа иностранцев на территории республики приведет к превращению абхазов в нацменьшинство.

Сергей Шамба Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Как правительство Абхазии оказалось «зажато» между Россией и своей оппозицией

Бывший президент Фонда содействия развитию Республики Абхазия Виталий Лабахуа в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что правительство республики отложило рассмотрение законопроекта об апартаментах, чтобы подождать, когда стихнут протесты. Как отметил политолог, в ответ на такую паузу Россия решила надавить на руководство республики.

Правительство Абхазии оказалось зажато между двух сторон. Находясь под внутренним давлением, власти надеялись, что наши российские партнеры поймут ситуацию, окажут какое-то содействие. Оказалось, что и с этой стороны началось давление Виталий Лабахуа Экс-президент Фонда содействия развитию Республики Абхазия

По словам Лабахуа, одной из причин протестов стали опасения, что недвижимость на территории республики начнут скупать граждане Грузии, которая воевала против Абхазии в 1992-1993 годы. По его словам, в таком случае они смогут претендовать на абхазское гражданство и могут «нарушить хрупкий баланс межнационального согласия, который был достигнут в послевоенный период».

Блогеры из соседней Грузии очень обрадовались такому закону. Они нагнетали обстановку крича, что вот сейчас мы купим все... Все это практически взорвало внутреннюю обстановку в Абхазии. Для погашения волны негатива правительство приняло решение отозвать все законопроекты, либо приостановить их реализацию, ожидая, что народ успокоится Виталий Лабахуа Экс-президент Фонда содействия развитию Республики Абхазия

Кроме того, добавил политолог, представители грузинской стороны также пытались разжечь межнациональную рознь между абхазами и русскими, преподнося протесты оппозиции как выступления абхазов против русских.

