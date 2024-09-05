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14:46, 5 сентября 2024Бывший СССР

МИД объяснил приостановку российских соцвыплат в Абхазии

Лавров назвал выполнением договоренностей приостановку соцвыплат в Абхазии
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Приостановка Россией социальных выплат в Абхазии является выполнением договоренностей, а не обострением. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РБК.

«Я бы не называл это обострением. Вот, возвращаясь к тому, о чем мы только что говорили: это выполнение достигнутых договоренностей», — объяснил он. Лавров добавил, что есть пакет договоренностей, одобренный правительствами государств и санкционированный президентами.

По его словам, у двух стран есть определенные обязательства. Речь идет о соблюдении их баланса, отметил министр иностранных дел. Он добавил, что власти Абхазии это понимают. Кроме того, Лавров сообщил, что пригласил в Россию главу абхазского МИД Сергея Шамбу. Министр выразил уверенность, что встречу удастся организовать в ближайшее время.

Ранее Шамба сообщил, что РФ приостановила соцвыплаты в Абхазии из-за ряда невыполненных Сухумом обязательств. Как он утверждает, для возобновления выплат республика должна ратифицировать некоторые соглашения и снять ограничения с российских инвесторов на рынке коммерческой недвижимости.

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      Кристина Есикова
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