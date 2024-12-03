Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:39, 3 декабря 2024Бывший СССР

Парламент Абхазии отклонил скандальное соглашение с Россией. Из-за него бушевали протесты и ушел в отставку президент

Абхазский парламент проголосовал против соглашения с РФ об инвестициях
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПротесты в России

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Парламент Абхазии отклонил скандальное соглашение об инвестиционной деятельности с Россией. Из-за этого документа в республике бушевали протесты, а президент Аслан Бжания был вынужден уйти в отставку.

На внеочередном заседании большинство депутатов (21) проголосовало против ратификации соглашения, двое воздержались. Уточняется, что к окончанию заседания у парламента Абхазии собрались сотни человек, выступающих против принятия документа.

Фото: Акоп Кущян / РИА Новости

Депутат парламента Абхазии Кан Кварчия предложил выразить вотум недоверия министру экономики Абхазии Кристине Озган, которая, по его словам, подписала «кабальное для республики соглашение».

С 15 ноября этот вопрос будоражит наш народ. Сегодня парламент проголосовал против ратификации этого соглашения. (...) Это направлено не против России, это — вынужденная мера, потому что кабальное для Абхазии соглашение нельзя было ратифицировать

Кан Кварчиядепутат парламента Абхазии, представитель оппозиции

В Абхазии прошли массовые протесты

30 октября в Москве вице-премьер Абхазии, министр экономики республики Кристина Озган и министр экономического развития РФ Максим Решетников подписали соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Пятнадцатого ноября в парламенте Абхазии должна была состояться его ратификация, однако оппозиция выступила против.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вечером 11 ноября после задержания нескольких оппозиционных политиков в стране начались массовые беспорядки. Сотни местных жителей собрались на площадях Сухума. Демонстранты перекрывали важные трассы и прорывались в здания администрации президента и парламента Абхазии. Также толпа попыталась проникнуть в здания гостелерадиокомпании, МВД и Службы госбезопасности, сообщалось о перестрелке.

Протестующие считали, что договор, дающий российским компаниям право реализовывать на территории республики свои проекты, негативно отразится на экономическом суверенитете республики.

Президент Абхазии ушел в отставку

Спустя неделю после начала протестных акций Аслан Бжания подал в отставку. В заявлении политика говорилось, что он пошел на такой шаг «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка».

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Бжания объяснил, что решил сложить полномочия для предотвращения кровопролития. Он отметил, что во время протестов оппозиции ситуация была тяжелой и могла привести к тому, что у одной из сторон «не выдержали бы нервы».

25 ноября политик заявил о намерении вернуться на пост президента Абхазии. Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля 2025 года. Также на этот пост пять общественно-политических организаций намерены выдвинуть одного из лидеров оппозиции Адгура Ардзинбу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Парламент Абхазии отклонил скандальное соглашение с Россией. Из-за него бушевали протесты и ушел в отставку президент

      Минобороны России сообщило о сотнях уничтоженных бойцах ВСУ под Курском

      Стало известно о выпавших на ходу из маршрутки в российском городе детях

      Жителям Подмосковья пообещали ледяной дождь

      Израиль пригрозил глубоким заходом в Ливан

      «Лента.ру» запустила акцию помощи бездомным животным «Cделай доброе мяу!»

      Директора российского магазина задержали за расправу над покупателем-вором

      Стала известна судьба выдворенного за беспорядки на круизном лайнере россиянина

      Россиянин ушел на СВО, был ранен и не получил за это ни рубля

      На Балтфлоте более 40 кораблей отработают задачи в базе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше