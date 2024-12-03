Парламент Абхазии отклонил скандальное соглашение об инвестиционной деятельности с Россией. Из-за этого документа в республике бушевали протесты, а президент Аслан Бжания был вынужден уйти в отставку.
На внеочередном заседании большинство депутатов (21) проголосовало против ратификации соглашения, двое воздержались. Уточняется, что к окончанию заседания у парламента Абхазии собрались сотни человек, выступающих против принятия документа.
Депутат парламента Абхазии Кан Кварчия предложил выразить вотум недоверия министру экономики Абхазии Кристине Озган, которая, по его словам, подписала «кабальное для республики соглашение».
С 15 ноября этот вопрос будоражит наш народ. Сегодня парламент проголосовал против ратификации этого соглашения. (...) Это направлено не против России, это — вынужденная мера, потому что кабальное для Абхазии соглашение нельзя было ратифицировать
В Абхазии прошли массовые протесты
30 октября в Москве вице-премьер Абхазии, министр экономики республики Кристина Озган и министр экономического развития РФ Максим Решетников подписали соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Пятнадцатого ноября в парламенте Абхазии должна была состояться его ратификация, однако оппозиция выступила против.
Вечером 11 ноября после задержания нескольких оппозиционных политиков в стране начались массовые беспорядки. Сотни местных жителей собрались на площадях Сухума. Демонстранты перекрывали важные трассы и прорывались в здания администрации президента и парламента Абхазии. Также толпа попыталась проникнуть в здания гостелерадиокомпании, МВД и Службы госбезопасности, сообщалось о перестрелке.
Протестующие считали, что договор, дающий российским компаниям право реализовывать на территории республики свои проекты, негативно отразится на экономическом суверенитете республики.
Президент Абхазии ушел в отставку
Спустя неделю после начала протестных акций Аслан Бжания подал в отставку. В заявлении политика говорилось, что он пошел на такой шаг «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка».
Бжания объяснил, что решил сложить полномочия для предотвращения кровопролития. Он отметил, что во время протестов оппозиции ситуация была тяжелой и могла привести к тому, что у одной из сторон «не выдержали бы нервы».
25 ноября политик заявил о намерении вернуться на пост президента Абхазии. Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля 2025 года. Также на этот пост пять общественно-политических организаций намерены выдвинуть одного из лидеров оппозиции Адгура Ардзинбу.