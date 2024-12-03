Парламент Абхазии отклонил скандальное соглашение с Россией. Из-за него бушевали протесты и ушел в отставку президент

Абхазский парламент проголосовал против соглашения с РФ об инвестициях

Парламент Абхазии отклонил скандальное соглашение об инвестиционной деятельности с Россией. Из-за этого документа в республике бушевали протесты, а президент Аслан Бжания был вынужден уйти в отставку.

На внеочередном заседании большинство депутатов (21) проголосовало против ратификации соглашения, двое воздержались. Уточняется, что к окончанию заседания у парламента Абхазии собрались сотни человек, выступающих против принятия документа.

Фото: Акоп Кущян / РИА Новости

Депутат парламента Абхазии Кан Кварчия предложил выразить вотум недоверия министру экономики Абхазии Кристине Озган, которая, по его словам, подписала «кабальное для республики соглашение».

С 15 ноября этот вопрос будоражит наш народ. Сегодня парламент проголосовал против ратификации этого соглашения. (...) Это направлено не против России, это — вынужденная мера, потому что кабальное для Абхазии соглашение нельзя было ратифицировать Кан Кварчия депутат парламента Абхазии, представитель оппозиции

В Абхазии прошли массовые протесты

30 октября в Москве вице-премьер Абхазии, министр экономики республики Кристина Озган и министр экономического развития РФ Максим Решетников подписали соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Пятнадцатого ноября в парламенте Абхазии должна была состояться его ратификация, однако оппозиция выступила против.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вечером 11 ноября после задержания нескольких оппозиционных политиков в стране начались массовые беспорядки. Сотни местных жителей собрались на площадях Сухума. Демонстранты перекрывали важные трассы и прорывались в здания администрации президента и парламента Абхазии. Также толпа попыталась проникнуть в здания гостелерадиокомпании, МВД и Службы госбезопасности, сообщалось о перестрелке.

Протестующие считали, что договор, дающий российским компаниям право реализовывать на территории республики свои проекты, негативно отразится на экономическом суверенитете республики.

Президент Абхазии ушел в отставку

Спустя неделю после начала протестных акций Аслан Бжания подал в отставку. В заявлении политика говорилось, что он пошел на такой шаг «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка».

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Бжания объяснил, что решил сложить полномочия для предотвращения кровопролития. Он отметил, что во время протестов оппозиции ситуация была тяжелой и могла привести к тому, что у одной из сторон «не выдержали бы нервы».

25 ноября политик заявил о намерении вернуться на пост президента Абхазии. Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля 2025 года. Также на этот пост пять общественно-политических организаций намерены выдвинуть одного из лидеров оппозиции Адгура Ардзинбу.