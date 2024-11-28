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12:04, 28 ноября 2024Бывший СССР

Названа дата проведения досрочных выборов президента Абхазии

Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля 2025 года
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости

Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля 2025 года. Об этом пишет информационное агентство «Апсныпресс» в Telegram.

Решение приняли депутаты парламента на заседании, которое прошло 28 ноября.

Ранее пост президента республики покинул Аслан Бжания. Он объяснил свое решение предотвращением обострения ситуации. По его словам, во время протестов оппозиции обстановка была тяжелой и могла привести к тому, что у одной из сторон «не выдержали бы нервы».

Массовые акции протеста начались в Абхазии 12 ноября на фоне задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

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