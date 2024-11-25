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07:02, 25 ноября 2024Бывший СССР

Бжания заявил о намерении вернуться на пост президента Абхазии

Бжания заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы Абхазии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexei Nikolsky / Kremlin Pool / Global Look Press

Бывший президент Абхазии заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Я знаю, что мы будем участвовать в выборах, моя команда будет участвовать в выборах. Я буду выдвигаться», — сказал он.

Бжания подчеркнул, что он «в обязательном порядке» будет и дальше принимать участие в политической жизни страны. До этого он ушел покинул пост президента на фоне протестов.

Ранее Бжания объяснил свою отставку предотвращением кровопролития. Он отметил, что во время протестов оппозиции ситуация была тяжелой и могла привести к тому, что у одной из сторон «не выдержали бы нервы».

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