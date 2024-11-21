В Абхазии пять организаций выдвинут одного из лидеров оппозиции на пост президента

В Абхазии пять организаций выдвинут Ардзинбу на президентских выборах

На предстоящих президентских выборах в Абхазии пять общественно-политических организаций выдвинут в качестве кандидата одного из лидеров оппозиции страны Адгура Ардзинбу. Об этом заявил председатель общественной организации ветеранов войны «Аруаа» («Воины») Темур Гулиа, передает ТАСС.

«Партии "Форум народного единства Абхазии" и "Апсны", а также общественные организации "Абхазское народное движение", "Аруаа" и "Наша столица" будут выдвигать Адгура Ардзинбу в качестве кандидата в президенты республики на предстоящих досрочных выборах», — сказал он.

Ранее экс-президент республики Аслан Бжания заявил, что его команда будет участвовать в предстоящих выборах президента страны. Он добавил, что «возьмет паузу» и позже заявит о своей позиции.

Во вторник, 19 ноября, парламент принял отставку президента Аслана Бжании. Соответствующее решение поддержали 28 депутатов, еще 1 проголосовал против отставки главы государства.