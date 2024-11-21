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08:45, 21 ноября 2024Бывший СССР

Команда подавшего в отставку президента Абхазии будет участвовать в выборах

Бжания: моя команда будет участвовать в выборах
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Команда подавшего в отставку президента Абхазии Аслана Бжании будет участвовать в предстоящих выборах. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Он добавил, что «возьмет паузу» и позже заявит о своей позиции. Бжания заключил, что выборы должны пройти и его команда будет участвовать в них в обязательном порядке.

Ранее Бжания сообщил, что выборы президента в Абхазии состоятся в первой декаде февраля. По его словам, власти республики постараются обеспечить прозрачность и честность выборов.

До этого Бжания объяснил свое решение уйти в отставку предотвращением кровопролития. Он добавил, что у многих людей в республике есть оружие, которое могло бы быть использовано во время столкновений власти и оппозиции.

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