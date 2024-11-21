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03:31, 21 ноября 2024Бывший СССР

В Абхазии раскрыли сроки проведения выборов президента

Экс-президент Абхазии Бжания: выборы пройдут в первой декаде февраля
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Выборы президента в Абхазии состоятся в первой декаде февраля. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший президент Аслан Бжания.

«Выборы должны состояться в первой декаде февраля», — сказал он, добавив, что власти республики постараются обеспечить прозрачность и честность выборов.

Ранее исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба принял отставку премьер-министра республики Александра Анкваба. Исполняющим обязанности абхазского премьера назначен Валерий Бганба. При этом отмечается, что кабмин республики продолжит свою работу.

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