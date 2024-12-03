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11:55, 3 декабря 2024Бывший СССР

Парламент Абхазии проголосовал против вызвавшего протесты соглашения с Россией

Парламент в Абхазии проголосовал против ратификации соглашения об инвестициях РФ
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПротесты в России

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Парламент Абхазии проголосовал против вызвавшего протесты соглашения об инвестиционной деятельности России. Об этом передает «Апсныпресс» в своем Telegram-канале.

На внеочередном заседании абхазские парламентарии проголосовали против ратификации соглашения с правительством России об инвестициях российских юридических лиц на территории Абхазии. Как передает абхазская «Нужная газета» в своем Telegram-канале, против ратификации проголосовал 21 депутат, двое воздержались.

Также отмечается, что не все депутаты явились на заседание. Депутат парламента Абхазии Кан Кварчия также предложил выразить вотум недоверия министру экономики Абхазии Кристине Озган.

Ранее абхазские депутаты собрались рассмотреть соглашение с Россией на внеочередном заседании. Оппозиционные представители призвали парламентариев голосовать против ратификации.

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