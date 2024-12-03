Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:41, 3 декабря 2024Бывший СССР

Абхазские депутаты собрались рассмотреть соглашение с Россией

Парламент Абхазии собрался для рассмотрения соглашения с Россией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПротесты в России

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Парламент Абхазии собрался на внеочередную сессию, чтобы рассмотреть инвестиционное соглашение с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Абхазские депутаты снова должны обсудить вопрос ратификации соглашения, из-за которого в республике ранее вспыхнули протесты. Парламентарии решают, будет ли проводится заседание, уточняет агентство.

Около здания парламента собирается оппозиция. Оппозиционные представители призывают депутатов голосовать против ратификации.

Массовые акции протеста начались в Абхазии 12 ноября на фоне задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. В результате пост президента республики покинул Аслан Бжания. Политик объяснил свое решение предотвращением обострения ситуации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Ввоз в Россию некоторой бытовой техники ограничили. Таможня не пропускает кондиционеры и холодильники

      Осужденного Харви Вайнштейна снова госпитализировали

      Раненый боец СВО оказался вынужден спускаться «на попе» по лестнице в поликлинике

      Раскрыты новые подробности по делу о поставке некачественных бронежилетов Российской армии

      В Кремле прокомментировали подготовку визита президента Ирана в Россию

      Кардиолог раскрыла правила питания для здоровья сердца

      Центробанк ответил на «просьбу Снегурочке» о поддержке курса рубля

      Росгвардия показала уничтожение блиндажа ВСУ в Курской области

      Песков раскрыл смысл диалога Путина с Шольцем

      В Израиле объяснили быстрый провал «перемирия Байдена»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше