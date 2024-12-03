Абхазские депутаты собрались рассмотреть соглашение с Россией

Парламент Абхазии собрался для рассмотрения соглашения с Россией

Парламент Абхазии собрался на внеочередную сессию, чтобы рассмотреть инвестиционное соглашение с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Абхазские депутаты снова должны обсудить вопрос ратификации соглашения, из-за которого в республике ранее вспыхнули протесты. Парламентарии решают, будет ли проводится заседание, уточняет агентство.

Около здания парламента собирается оппозиция. Оппозиционные представители призывают депутатов голосовать против ратификации.

Массовые акции протеста начались в Абхазии 12 ноября на фоне задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. В результате пост президента республики покинул Аслан Бжания. Политик объяснил свое решение предотвращением обострения ситуации.