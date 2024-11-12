В Абхазии вспыхнули акции протеста. Выступивших против соглашения с Россией доставили в СИЗО

В Абхазии начались беспорядки, оппозиция заблокировала центральную трассу

Протестующая оппозиция в Абхазии заблокировала трассу и два моста. В связи с этим президент республики Аслан Бжания провел экстренное заседание Совбеза страны.

Лидеру страны сообщили, что ситуация с протестами в регионе ухудшается, а действия демонстрантов, которые, в частности, заблокировали республиканскую дорогу и перекрыли два моста, «носят уголовный характер».

Беспорядки начались из-за задержания оппозиционеров

Массовые акции протеста начались в городе Сухум после задержания четырех человек, которые пытались напасть на депутата парламента после внеочередной сессии. Отмечается, что на ней рассматривался проект о строительстве многофункциональных комплексов (МФК).

По словам генпрокурора страны Адгура Агрбы, сейчас они находятся в СИЗО. Впоследствии их родственники и представители оппозиции попытались проникнуть в здание службы госбезопасности, требуя освободить задержанных. Однако их действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Оппозиция назвала условие для окончания беспорядков

Впоследствии число задержанных возросло до шести, сообщила объединенная оппозиция в Telegram-канале.

Пока не будут отпущены все шестеро активистов, движение автотранспорта на въезде в город будет перекрыто оппозиция Абхазии

Оппозиция выступила против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике.

11 ноября парламент Абхазии в окончательном чтении одобрил закон о строительстве МФК. Документ влияет на реализацию соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских компаний в республике. Соглашение было подписано 30 октября в Москве о ожидает ратификации абхазским парламентом.