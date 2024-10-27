«Десять процентов страны оккупированы Россией». Премьер Грузии рассказал о дипотношениях с Москвой

Кобахидзе: Грузия не имеет планов по установлению дипотношений с РФ

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал о планах на дипломатические отношения с Россией. Он указал, что на сегодня у Тбилиси нет таковых отношений с Москвой, однако, по его словам, Грузия не имеет серьезных отношений и с другими внешнеполитическими игроками.

Он также напомнил об Абхазии и Южной Осетии, заявив, что они «оккупированы Россией».

Кобахидзе напомнил о ситуации с Абхазией и Южной Осетией

«У нас нет дипломатических отношений с Российской Федерацией. Мы просто проводим политику президента в национальных интересах», — указал Кобахидзе, но также посчитав, что у страны нет серьезных отношений и с другими внешними политсилами — такими, «как, например, европейская интеграция».

При этом он заявил, что отсутствие отношений с европейской стороной не повышает вероятность установления прочных дипотношений с Москвой.

Нет, нет, нет. Никаких планов на этот счет нет, потому что 10 процентов территории (Абхазия и Южная Осетия) оккупированы Российской Федерацией Ираклий Кобахидзе премьер-министр Грузии

Однако он указал, что дипломатические переговоры между странами намечаются.

Одновременно Кобахидзе понадеялся на перезагрузку отношений с Западом

В тот же день премьер-министр сказал, что власти Грузии рассчитывают на перезагрузку отношений с Западом, в частности, с США и Европейским союзом.

Фото: Thomas Körbel / dpa / Globallookpress.com

«Безусловно, мы недовольны отношениями [с Западом] и не раз сообщали о важности их перезагрузки (...) надеемся, что этот процесс начнется с первых месяцев следующего года», — рассказал Кобахидзе. Он также подчеркнул, что потенциальное улучшение отношений с Тбилиси отвечает в том числе интересам и потребностям самих США и Евросоюза.

Президент Литвы усомнился в европейском будущем Грузии из-за итогов выборов

При этом президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в европейском будущем Грузии с учетом политики правящей партии «Грузинская мечта».

«Со сближением с Европейским союзом результаты этих выборов [в Грузии] не имеют ничего общего. Говорить о какой-то возможности проевропейского курса не приходится», — посчитал он.

Науседа также усомнился в факте победы «Грузинской мечты», добавив, что ее политика нацелена на отдаление от европейского сообщества.

Правящая партия Грузии выиграла выборы, оппозиция готовит протесты

Ранее стало известно, что партия «Грузинская мечта» набирает 54,2 процента голосов после обработки 99 процентов бюллетеней. Согласно данным ЦИК, после обработки бюллетеней с 3085 участков правящая партия Грузии получает 54,2 процента голосов от всех проголосовавших, что позволяет претендовать объединению на абсолютное большинство мандатов в парламенте.

Лидеры оппозиционных партий «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены» заявили, что не признают опубликованные ЦИК итоги выборов в парламент. В свою очередь лидер партии «Коалиция за перемены» Ника Гварамия заявил, что политсила также не признает данные по выборам, назвав их «конституционным переворотом».