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00:23, 22 октября 2024Бывший СССР

«Три-четыре дня». В Грузии заявили о предложении Запада начать войну с Россией

Иванишвили: экс-премьеру Грузии Гарибашвили Запад предлагал начать войну с РФ

Фото: Vladimir Valishvili / Globallookpress.com

Экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили предлагали начать войну с Россией, утверждает основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили.

По его словам, с такой идеей выступил высокопоставленный западный чиновник. Во время разговора Гарибашвили спросил: «Как вы представляете, сколько дней мы сможем воевать? Сколько дней продержимся?». Чиновник ответил ему, что Грузия продержится три-четыре дня.

Экс-премьер спросил: «И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете?»

Ему ответили: «Так вас три-четыре миллиона. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем и будете воевать оттуда»

Бидзина Иванишвили основатель партии «Грузинская мечта»
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25 мая 2024

Премьер Грузии заявил о риске открытия второго фронта против России

В июле грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что в Грузии откроется второй фронт военного противостояния с Россией в том случае, если победу на выборах в парламент одержит оппозиция.

Если теоретически представить приход к власти коллективного Нацдвижения, например, к ноябрю, после выборов я гарантирую вам, что не через два, три или четыре месяца, а в [считаные] дни Грузия станет вторым фронтом

Ираклий Кобахидзе премьер-министр Грузии

В октябре Кобахидзе счел полной катастрофой ситуацию на Украине. По его мнению, Грузии навязали мнение, что страна должна завидовать Украине и ее народу. Грузинские телекомпании называют пособниками Москвы тех, кто показывает разрушения, добавил премьер. Он также назвал «сторонниками войны» и открытия второго фронта против России людей, которым не нравится правда.

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6 апреля 2024

Кобахидзе заявил, что окончание конфликта на Украине поможет Грузии наладить отношения с Западом

14 октября грузинский премьер отметил, что окончание конфликта на Украине позволит его стране наладить отношения с Западом.

Как только завершится украинская война, и это произойдет в будущем году, мы получим совершенно иную реальность. Когда закончится «первый фронт», сразу же завершится интерес к открытию Грузией «второго фронта», и это поможет перезагрузить наши отношения с ЕС и США

Ираклий Кобахидзепремьер-министр Грузии

По его словам, несмотря на критику Запада, правительство Грузии остается легитимно избранным, а между народом и правительством «стоит знак равенства», который останется после грядущих выборов в парламент 26 октября.

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      Марина Совина
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