Премьер Грузии пообещал наладить отношения с Западом после окончания конфликта на Украине

Кобахидзе: окончание конфликта на Украине перезагрузит отношения Грузии и Запада

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что окончание конфликта на Украине поможет стране наладить отношения с Западом, передает газета «Взгляд».

«Как только завершится украинская война, и это произойдет в будущем году, мы получим совершенно иную реальность. Когда закончится "первый фронт", сразу же завершится интерес к открытию Грузией "второго фронта", и это поможет перезагрузить наши отношения с ЕС и США», — заявил премьер.

По его словам, несмотря на критику Запада, правительство Грузии остается легитимно избранным, а между народом и правительством «стоит знак равенства», который останется после грядущих выборов в парламент 26 октября.

Ранее Кобахидзе назвал полной катастрофой ситуацию на Украине. Он подчеркнул, что Грузии навязали мнение, что страна должна завидовать Украине и ее народу. Грузинские телекомпании называют пособниками Москвы тех, кто показывает разрушения, добавил премьер.