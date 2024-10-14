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16:31, 14 октября 2024Бывший СССР

Премьер Грузии пообещал наладить отношения с Западом после окончания конфликта на Украине

Кобахидзе: окончание конфликта на Украине перезагрузит отношения Грузии и Запада

Фото: Hollie Adams / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что окончание конфликта на Украине поможет стране наладить отношения с Западом, передает газета «Взгляд».

«Как только завершится украинская война, и это произойдет в будущем году, мы получим совершенно иную реальность. Когда закончится "первый фронт", сразу же завершится интерес к открытию Грузией "второго фронта", и это поможет перезагрузить наши отношения с ЕС и США», — заявил премьер.

По его словам, несмотря на критику Запада, правительство Грузии остается легитимно избранным, а между народом и правительством «стоит знак равенства», который останется после грядущих выборов в парламент 26 октября.

Ранее Кобахидзе назвал полной катастрофой ситуацию на Украине. Он подчеркнул, что Грузии навязали мнение, что страна должна завидовать Украине и ее народу. Грузинские телекомпании называют пособниками Москвы тех, кто показывает разрушения, добавил премьер.

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      Валентин Карант
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