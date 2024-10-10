Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:15, 10 октября 2024Бывший СССР

Премьер Грузии назвал полной катастрофой ситуацию на Украине

Премьер Грузии Кобахидзе назвал полной катастрофой ситуацию на Украине

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал полной катастрофой ситуацию на Украине. Его слова приводит газета «Взгляд».

«Сегодня на Украине происходит полная катастрофа в экономике, в гуманитарной сфере, в инфраструктуре и так далее», — сказал он.

Как подчеркнул Кобахидзе, Грузии навязали мнение, что страна должна завидовать Украине и ее народу. Грузинские телекомпании называют пособниками Москвы тех, кто показывает разрушения, добавил премьер. Он также назвал «сторонниками войны» и открытия второго фронта против России людей, которым не нравится правда.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Вучич подписал осуждающую Россию декларацию по Украине

      iPhone назвали лучшей инвестицией среди смартфонов

      В Кремле оценили масштаб саммита БРИКС в Казани

      Врач назвала снижающий агрессию продукт

      В российском городе два мигранта получили срок за похищение и шантаж геев

      Исполнитель роли Гэндальфа признался в копировании своего образа

      В России связали новую встречу «ядерного клуба» с обновленной ядерной доктриной

      Миллер заявил о «совершенно уникальном» явлении на мировом газовом рынке

      Россиянин вылечил чернозобую гагару

      Сервис Internet Archive подвергся серьезной хакерской атаке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше