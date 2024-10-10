Премьер Грузии Кобахидзе назвал полной катастрофой ситуацию на Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал полной катастрофой ситуацию на Украине. Его слова приводит газета «Взгляд».

«Сегодня на Украине происходит полная катастрофа в экономике, в гуманитарной сфере, в инфраструктуре и так далее», — сказал он.

Как подчеркнул Кобахидзе, Грузии навязали мнение, что страна должна завидовать Украине и ее народу. Грузинские телекомпании называют пособниками Москвы тех, кто показывает разрушения, добавил премьер. Он также назвал «сторонниками войны» и открытия второго фронта против России людей, которым не нравится правда.