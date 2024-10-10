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10:41, 10 октября 2024Бывший СССР

В Грузии заявили об отсутствии у оппозиции ресурсов для развития революционных сценариев

Кобахидзе: у оппозиции отсутствуют ресурсы для революционных процессов в Грузии

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии у оппозиции отсутствуют ресурсы для развития революционных сценариев. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«В этом году все хорошо увидели, что государство и правоохранительные структуры стоят на своем месте и сколько бы оппозиция ни старалась инициировать революционные процессы, штурм здания парламента и так далее, она ничего не добьется», — отметил Кобахидзе.

По его словам, соответствующий расчет грузинской оппозиции и ее партнеров обречен на провал. Представитель Тбилиси добавил, что государство готово до конца защищать национальные интересы.

1 октября мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что грузинская оппозиция готовится устроить после парламентских выборов беспорядки в стране. Он уточнил, что оппозиционные партии не намерены признавать результаты голосования.

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      Екатерина Грищенко
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