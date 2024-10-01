В Грузии сообщили о попытках оппозиции организовать беспорядки после выборов

Представители оппозиционных парти Грузии готовятся устроить беспорядки после парламентских выборов в стране, которые состоятся 26 октября. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщает ТАСС.

По его словам, оппозиция не немерена признавать результаты выборов. «Они придумают всякую чушь, по крайней мере, попытаются внести напряжение, устроить беспорядки. Пусть сделают противоправные шаги и увидят, как действует государство», — сказал политик.

Ранее премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что в Грузии происходит беспрецедентное вмешательство извне в процесс парламентских выборов. Он также отметил, что никто не может формировать по-своему волю грузинского народа, поэтому никакого эффекта от вмешательства в выборы не будет.