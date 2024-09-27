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14:07, 27 сентября 2024Бывший СССР

Премьер Грузии заявил о беспрецедентном вмешательстве извне в выборы

Премьер Грузии Кобахидзе заявил о беспрецедентном вмешательстве извне в выборы
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Fotostand / Reuhl / imago-images.de / Globallookpress.com

Происходит беспрецедентное вмешательство извне в процесс парламентских выборов в Грузии, которые запланированы на 26 октября. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

По его словам, такие вмешательства были и ранее, но сейчас вмешательство извне является особенно интенсивным. Он также заявил, что никто не может формировать по-своему волю грузинского народа, поэтому никакого эффекта от вмешательства в выборы не будет.

Ранее Кобахидзе заявил, что партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» готовит провокации как во время осенних выборов, так и после. Он призвал общественность быть очень бдительными и осторожными.

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      Илья Таксюр
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