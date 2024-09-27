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12:18, 27 сентября 2024Бывший СССР

В Грузии предупредили о провокациях

Премьер Грузии Кобахидзе: оппозиция готовит провокации во время выборов
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе . Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Оппозиция Грузии готовит провокации во время парламентских выборов в октябре. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, пишет РИА Новости.

По словам политика, партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» готовит провокации как во время осенних выборов, так и после.

«"Национальное движение" активно говорит о провокациях, которые они хотят организовать. Я призываю общественность быть очень бдительными, очень осторожными», — заявил Кобахидзе.

Ранее политический оппонент Кобахидзе, нынешний пезидент Грузии Саломе Зурабишвили сравнила партию премьер-министра страны «Грузинская мечта» с КГБ. Такое заявление она сделала после появления в Тбилиси предвыборных плакатов, сравнивающих военную Украину и мирную Грузию.

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      Сергей Болиев
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