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14:41, 26 сентября 2024Бывший СССР

Президент Грузии назвала позором одно действие правящей партии страны

Президент Грузии Зурабишвили сравнила правящую партию страны с КГБ

Фото: Leli Blagoravova / Presidential Press Service / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сравнила правящую партию страны «Грузинская мечта» с КГБ. Об этом политик написала на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Зурабишвили отреагировала на новые предвыборные баннеры «Грузинской мечты», на которых изображены последствия боевых действий на Украине. «Я никогда не видела ничего более позорного, более оскорбительного для нашей культуры. Как жаль, что вы предлагаете своему народу плакат, созданный в кузнице КГБ. К черту!» — написала политик.

Правящая партия «Грузинская мечта» разместила плакаты в Тбилиси. На них изображены фотографии украинских городов во время конфликта и снимки столицы Грузии с подписью «Я выбрал мир».

Ранее лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил о позитивных последствиях конфликта на Украине для Грузии. По его словам, окончание конфликта устранит все преграды для сотрудничества между Тбилиси и ее партнерами.

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      Сергей Болиев
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