Кобахидзе рассказал о последствиях конфликта на Украине для Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предрек улучшение отношений страны с партнерами после окончания конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.
«С большей степенью вероятности война на Украине завершится в следующем году. Соответственно, со следующего года отношения между властями Грузии и нашими партнерами качественно улучшатся», — заявил премьер.
По его словам, это является критически важным для Грузии, поскольку у развивающейся экономики не должно быть никаких преград.
Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия поддерживает разработку мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и выступает за стабильность и мирное сосуществование на Южном Кавказе.