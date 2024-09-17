Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:36, 17 сентября 2024Бывший СССР

Кобахидзе рассказал о последствиях конфликта на Украине для Грузии

Кобахидзе: отношения Грузии с партнерами улучшатся после конфликта на Украине

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предрек улучшение отношений страны с партнерами после окончания конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«С большей степенью вероятности война на Украине завершится в следующем году. Соответственно, со следующего года отношения между властями Грузии и нашими партнерами качественно улучшатся», — заявил премьер.

По его словам, это является критически важным для Грузии, поскольку у развивающейся экономики не должно быть никаких преград.

Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия поддерживает разработку мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и выступает за стабильность и мирное сосуществование на Южном Кавказе.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Жители Суджи попросили Путина и Зеленского скорее открыть гуманитарный коридор. Что сказали об этом в Кремле?

      Белоусов провел заседание по вопросам безопасности российского приграничья

      Офис Зеленского призвал Раду принять антикоррупционное законодательство

      Банк России повысил прогноз по росту вкладов населения

      Россиян предупредили о приводящей к раку распространенной болезни

      Представлена альтернативная модель Вселенной

      На руке обвиняемого в покушении на Прилепина обнаружили следы взрывчатки

      Квартиросъемщиков предупредили о последнем шансе сэкономить

      В украинском городе прогремел взрыв

      Российский хоккеист рассказал о жизни в Чикаго

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше