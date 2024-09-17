Кобахидзе рассказал о последствиях конфликта на Украине для Грузии

Кобахидзе: отношения Грузии с партнерами улучшатся после конфликта на Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предрек улучшение отношений страны с партнерами после окончания конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«С большей степенью вероятности война на Украине завершится в следующем году. Соответственно, со следующего года отношения между властями Грузии и нашими партнерами качественно улучшатся», — заявил премьер.

По его словам, это является критически важным для Грузии, поскольку у развивающейся экономики не должно быть никаких преград.

Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия поддерживает разработку мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и выступает за стабильность и мирное сосуществование на Южном Кавказе.